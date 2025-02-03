Им уже помогает зеленоградская компания «Никор» — сеть салонов красоты и стоматологических клиник: «Если вы мастер или просто уверенно владеете ножницами и можете сделать простую стрижку, а также если вы стоматолог или представляете стоматологическую клинику, позвоните в госпиталь по номеру:

+7-499-670-93-32,

— просят в «Никоре» и добавляют, что рук не хватает.

Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится в Жилино и является единственным специализированным многопрофильным лечебным учреждением в Подмосковье, где лечат ветеранов войн и людей, приравненных к ним по льготам.