Им уже помогает зеленоградская компания «Никор» — сеть салонов красоты и стоматологических клиник: «Если вы мастер или просто уверенно владеете ножницами и можете сделать простую стрижку, а также если вы стоматолог или представляете стоматологическую клинику, позвоните в госпиталь по номеру:
+7-499-670-93-32,
— просят в «Никоре» и добавляют, что рук не хватает.
Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится в Жилино и является единственным специализированным многопрофильным лечебным учреждением в Подмосковье, где лечат ветеранов войн и людей, приравненных к ним по льготам.
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