Компания «Фармасинтез-Биокапитал» получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Компания строит на площадке «Алабушево» завод по производству противоопухолевых препаратов — сейчас на объекте возводят «чистые помещения» и монтируют оборудование.

В 2023 году компания подписала с мэрией так называемый «офсетный контракт»: по нему компания создаёт производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям (МНН), а город закупает их для московских медучреждений.

Ввести предприятие в эксплуатацию планирую в 2025 году, а первые поставки лекарств для нужд московского здравоохранения должны начаться уже в начале 2026 года, сказали в компании и добавили, что уже сейчас каждая третья упаковка для лечения онкологических заболеваний производится на заводах компании «Фармасинтез». С полного запуска производства в 2027 году плановая проектная мощность составит около 30 тысяч упаковок лекарств в год.

Такого же типа офсетные контракты город подписал и с другими компаниями, разместившими свои производства в Зеленограде: «Биокад», «Велфарм-М», «Р-Опра» и «Р-Фарм». Зеленоград стал одним из крупнейших центров фармацевтической промышленности в стране, говорят в мэрии и добавляют, что статус резидента ОЭЗ дает компаниям возможность пользоваться налоговыми льготами и преференциями.