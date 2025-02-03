Коврики от грязи, которые лежат на входе во многих торговых центрах Зеленограда, становятся причиной травм 03.02.2025 ZELENOGRAD.RU

«Мама вечером сломала ногу в ТЦ «Авангард» за рынком из-за чёрных ковров на входе (который напротив «Пятёрочки»). Там каждый второй чуть не падает, будьте аккуратны, — предупреждает наша читательница.

По ее словам, она сама тоже как-то сильно упала у входа в торговый центр на Савёлкинском проезде, споткнувшись о ковёр — «Полтора часа тогда потратила на то, чтобы администрацию дождаться и показать им, как все люди, которые заходят, спотыкаются об него».

Сейчас, дозвонившись в ТЦ «Авангард», она получила от администрации обещание, что все ковры проверят. Но вряд ли уберут, считает она. И планирует обратиться в полицию по поводу причиненного ущерба здоровью, а также для получения записей с видеокамер торгового центра — их пообещали сохранить, но предоставить только правоохранительным органам.

В случае пожара или другого ЧП такой ковер может статьи причиной большой опасности. Противопожарные правила требуют, чтобы ковры и ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов, надежно крепились к полу.

Если вы сталкивались с плохо закрепленными грязезащитными ковриками, пожалуйста, напишите, где именно.

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