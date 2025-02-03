Владелец машины направил «Жилищнику» претензию о возмещении убытков (ущерб составил почти миллион рублей), пояснив, что дерево упало на придомовой территории, обслуживаемой «Жилищником».

Управляющая компания платить отказалась, тогда водитель обратился в Роспотребнадзор. Ведомство подало иск в суд по закону о защите прав конкретного потребителя (пункт 7 статьи 40 даёт такое право). В суде эксперт подтвердил, что дерево находилось в неудовлетворительном состоянии. Суд взыскал с «Жилищника» материальный вред в размере почти 1,2 млн рублей. Решение вступило в законную силу.

Это произошло в одном из центральных районов Москвы, но проблема актуальна и для Зеленограда. Деревьев у нас ещё больше, они регулярно падают во двора и нередко на машины. Зачастую потом оказывается, что такие деревья гнилые внутри, с испорченными благоустройством корнями или имеют другие дефекты. Но водители не взыскивают ущерб, считая это бесполезным, особенно, если сумма небольшая — вот тут Роспотребнадзор и может прийти на помощь.