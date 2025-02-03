Встречу проводят два дипломированных преподавателя английского. Предполагается общение в парах на заданные или свободные темы, групповые игры, знакомство с такими же любителями английского. Приглашают всех желающих.

Требования к участникам: от 18 лет, уровень английского от B1 (Intermediate) и выше.

Первая встреча пройдет в субботу, 8 февраля, в 13:00 в фудмоле «Станция» на Крюковской площади (улица Панфилова, 11).

Подробности и анонсы следующих встреч обещают публиковать в канале @zelenglish.