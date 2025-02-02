На съезде с эстакады на 37-м километре Ленинградского шоссе сотрудники зеленоградской Госавтоинспекции регулярно перекрывают одну из двух полос движения. Так они «осуществляют массовые проверки транспортных средств, въезжающих на территорию города со стороны Московской области», ответили в ведомстве на запрос «Зеленоград.ру»

Цель благая — снизить количество ДТП. Для этого «проводятся проверки на выявление лиц, осуществляющих перевозку наркотиков, оружия и боеприпасов, иностранных граждан, использующих заведомо подложные документы, а также нетрезвых водителей»

Право перекрывать одну из двух полос даёт полицейскому приказ «о порядке осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства». Согласно этому документу (пункт 42), при наблюдении за дорожным движением сотрудник вправе осуществлять регулирование дорожного движения в случае реализации принятого самостоятельно или полученного решения о временном ограничении или запрещении дорожного движения.

Вероятно, так сотруднику удобней работать, наблюдая за дорожным движением. При этом тот же приказ (пункт 33) при наблюдении за дорожным движением сотрудник должен принять меры по выявлению затруднений в движении, предзаторовых, заторовых ситуаций, иных помех движению, в также отреагировать на возникшую ситуацию.

То есть сотрудник должен выявлять пробки и реагировать, а не создавать их.

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