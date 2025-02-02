«Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Вместимость зрительного зала увеличится с трёх до пяти тысяч мест», — рассказал мэр Собянин и отметил, что новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку.
В конкурсе победил проект, позволяющий создать в городе объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха, добавил мэр.
Идеей конкурса на реконструкцию цирка было превращение цирка «в многофункциональную площадку формата lifestyle, где люди смогут проводить весь день, а не только пару часов шоу», говорил раньше главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Победило в конкурсе архитектурное бюро Apex, главный архитектор которого описал свой замысел как «переосмысление циркового шатра» и добавил, что проект «вдохновлен цирковой архитектурой прошлого», а основное здание отсылает «к классическому цирковому куполу».
«Но оно выполнено в совершенно новой, динамичной геометрии. Большие овальные окна вкупе с металлизированными и зеркальными поверхностями создают впечатление перетекания пространства изнутри наружу», — подчеркнул архитектор в комментарии «Коммерсанту», добавив, что вспомогательное здание «словно подчеркивает эфемерность главного».
Между тем, недовольные итогами конкурса уже сравнили будущее здание с кайзеровской каской из-за пики сверху, а вытянутую пристройку — с хот-догом или портативной колонкой. И это самые цензурные сравнения.
Другие вспоминают потери архитектуры советского модернизма в Москве в последнее время (существующее здание — на четвертом фото) и сетуют, что такие здания надо не сносить, а признавать объектами культурного наследия. Почему тогда московская архитектурная общественность каждый раз дожидается сноса потенциального памятника архитектуры, непонятно.