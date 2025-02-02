«Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Вместимость зрительного зала увеличится с трёх до пяти тысяч мест», — рассказал мэр Собянин и отметил, что новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку.

В конкурсе победил проект, позволяющий создать в городе объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха, добавил мэр.

Идеей конкурса на реконструкцию цирка было превращение цирка «в многофункциональную площадку формата lifestyle, где люди смогут проводить весь день, а не только пару часов шоу», говорил раньше главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.