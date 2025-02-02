Соревновались сборные команды районных советов ветеранов — всего участвовали 29 человек. Соревнования проходили в формате командных туров по круговой системе, где каждая команда состояла из двух участников.

Через два часа эмоциональных игр определились победители: команды 19, 20 и 16 микрорайонов заняли пьедестал.

Соревнования по домино проходили в рамках районной спартакиады «Спортивное долголетие». Следующий тур спартакиады — дартс — состоится 5 февраля. Организует спартакиаду спортивно-досуговый центр «Фаворит».