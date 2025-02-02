Отчёт участковых уполномоченных полиции о результатах оперативно-служебной деятельности за 2024 год перед гражданами состоится в течение февраля в разные дни.
Приходите, чтобы не только послушать отчёт, но и задать вопрос по интересующей вас проблеме и сразу получить ответ.
Дату встречи смотрите в канале вашего микрорайона:
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- 5 микрорайон (и МЖК)
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- 20 микрорайон
- 22 микрорайон
- 23 микрорайон — участковый в списке встреч не значится
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