Отчёт участковых уполномоченных полиции о результатах оперативно-служебной деятельности за 2024 год перед гражданами состоится в течение февраля в разные дни.

Приходите, чтобы не только послушать отчёт, но и задать вопрос по интересующей вас проблеме и сразу получить ответ.

Дату встречи смотрите в канале вашего микрорайона: