«Поломанные подоконники, разбитые дверные косяки, раскопанные клумбы и вырванные короба с проводкой в подъездах жилых домов. А ещё шприцы и другие „атрибуты“ употребления наркотиков. Люди устали. Они не знают, как бороться с закладчиками и наркозависимыми», — так депутат Мосгордумы Александр Даванков (партия «Новые люди») описал ситуацию в доме в районе Хамовники, где сам когда-то вырос. Проблема актуальна и для Зеленограда.
Депутат раздал жителям листовки с полезными советами. Вот некоторые из них:
- домофон: потребовать от управляющей компании установить современный домофон, который нельзя открыть с помощью типовых кодов и универсальных ключей
- видеонаблюдение: установите видеокамеры в подъезде и на этажах. Если нет возможности сделать это на каждом этаже, разместите муляжи и разместите наклейки «Ведётся видеонаблюдение» на двери подъезда и этажах. Замените обычные дверные глазки на видео-глазки с функцией записи
- места для закладок: стяните монтажным тросом коробки для проводов и кабелей — это одно из самых частых мест для тайников закладчиков. Электрощитки закройте на замок. Укрепите любые технические отверстия.
- публичность: распространять информацию о закладчиках, они боятся огласки.
Депутат также советует обсуждать проблему в местных чатах, просить соседей не пускать в подъезд чужих, сообщать в полицию, требовать от полиции «пристального внимания к дому».
Впрочем, депутат признаёт, что одних усилий жителей мало и нужен усиленный контроль полиции и системная работа местных органов власти. Он обещает направить запрос в полицию, добиваться реальных действий и поднять этот вопрос на ближайшем отчёте главы московской полиции в Мосгордуме.
О действиях по этой проблеме зеленоградского депутата Андрея Титова ничего не известно — спросим его и вернёмся с ответом.