Депутат раздал жителям листовки с полезными советами. Вот некоторые из них:

домофон: потребовать от управляющей компании установить современный домофон, который нельзя открыть с помощью типовых кодов и универсальных ключей видеонаблюдение: установите видеокамеры в подъезде и на этажах. Если нет возможности сделать это на каждом этаже, разместите муляжи и разместите наклейки «Ведётся видеонаблюдение» на двери подъезда и этажах. Замените обычные дверные глазки на видео-глазки с функцией записи места для закладок: стяните монтажным тросом коробки для проводов и кабелей — это одно из самых частых мест для тайников закладчиков. Электрощитки закройте на замок. Укрепите любые технические отверстия. публичность: распространять информацию о закладчиках, они боятся огласки.





Депутат также советует обсуждать проблему в местных чатах, просить соседей не пускать в подъезд чужих, сообщать в полицию, требовать от полиции «пристального внимания к дому».





Впрочем, депутат признаёт, что одних усилий жителей мало и нужен усиленный контроль полиции и системная работа местных органов власти. Он обещает направить запрос в полицию, добиваться реальных действий и поднять этот вопрос на ближайшем отчёте главы московской полиции в Мосгордуме.





О действиях по этой проблеме зеленоградского депутата Андрея Титова ничего не известно — спросим его и вернёмся с ответом.