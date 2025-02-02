Портал «Наш город» всё ещё остаётся относительно эффективным методом исправления проблем в области ЖКХ — жалобы на него отрабатываются фактически в приоритетном порядке, а их количество, вероятно, является показателем эффективности работы местных чиновников.

При этом число жалоб растёт. Например, в районе Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны) число жалоб за 2024-й год выросло на 32%. В конце января префект Смирнов отдал несколько распоряжений, касающихся работы с этими жалобами:

Во-первых, чтобы не было повторных жалоб, «организовать постоянный контроль за текущим состоянием территории на основании сообщений пользователей». Фактически, это может означать, что местам, на которые уже жаловались, будут уделять больше внимание.

Во-вторых, исключить подлог при ответах. Обманывают двумя способами: с помощью «использования графических редакторов», то есть рисуя на отчётных фотографиях то, чего нет. Но, вероятно, более популярный способ — исправлять проблему только для отчёта, в том месте, которое попало на фотографии в обращениях жителей. Префект называет этот недопустимый подход «устранение нарушений только по ракурсам фотоматериалов пользователей».

В-третьих, префект поддерживает применение практики ведения страниц в мессенджерах и социальных сетях для оперативной отработки поступающих жалоб и пожеланий, чтобы жалобы не доходили на портал. В первую очередь, вероятно, это чаты микрорайонов, которые организовал «Жилищник», но которые всё больше вырождаются и становятся неудобными для использования.

Заявки в «Жилищник» сейчас удобней оставлять через сервис «Вызов мастера» на сайте мэрии.



