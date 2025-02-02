Здание построят на месте снесенного шатра с теннисными кортами на Озёрной аллее, возле пляжа. В нем будет бассейн, три корта, фитнес-клуб, спортивные залы — тренажерный, универсальный, для ОФП, — купальный зал, хамам. И все сопутствующие помещения — раздевалки, душевые, санузлы, детская комната и прочее.
Бассейн и сауна будут в цокольном этаже, на первом — теннисные корты, на втором — фитнес. Запроектирован также уличный открытый бассейн с шезлонгами и зонтами.
Получается, основные строительные работы должны пройти в нынешнем году — одновременно с масштабной реконструкцией пляжа. Ввести в эксплуатацию спорткомплекс планируют через полтора года — весной-летом 2026-го, сообщил «Зеленоград.ру» представитель владельца здания.
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