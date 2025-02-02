Бассейн и сауна будут в цокольном этаже, на первом — теннисные корты, на втором — фитнес. Запроектирован также уличный открытый бассейн с шезлонгами и зонтами.

Получается, основные строительные работы должны пройти в нынешнем году — одновременно с масштабной реконструкцией пляжа. Ввести в эксплуатацию спорткомплекс планируют через полтора года — весной-летом 2026-го, сообщил «Зеленоград.ру» представитель владельца здания.