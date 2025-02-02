В самом храме великомученика Георгия Победоносца идет отделка цоколя гранитом, внутри храма накладывается сетка под штукатурку и штукатурится. В доме причта на третьем этаже кладётся чистовой пол. Внутри храм будет полностью отделан с полом и дверями к концу мая.