16-летняя Ангелина Кутузова в составе сборной Москвы выиграла эстафету 4x400 метров на всероссийских соревнованиях в Тюмени (на фото она под номером 270).
Это не первая победа Ангелины на таком высоком уровне. Например, в 2023 году она стала чемпионкой России по бегу на дистанции 300 метров с барьерами.
Ангелина тренируется в МКСШ «Зеленоград» у тренера Оксаны Жораевой.
Поздравляем, ура!
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