16-летняя Ангелина Кутузова в составе сборной Москвы выиграла эстафету 4x400 метров на всероссийских соревнованиях в Тюмени (на фото она под номером 270).



Это не первая победа Ангелины на таком высоком уровне. Например, в 2023 году она стала чемпионкой России по бегу на дистанции 300 метров с барьерами.



Ангелина тренируется в МКСШ «Зеленоград» у тренера Оксаны Жораевой.



Поздравляем, ура!