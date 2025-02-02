В ресторане Ziamo в Никольском проезде это:
китайский сет на двоих за 4500: —
- закуски: цыпленок по-сычуаньски, угорь с пак-чой в имбирной заправке
- горячие закуски: спринг роллы с овощами и грибами шиитаке или с цыпленком и мятным соусом
- горячие блюда: удон с ягненком в устричном соусе, свинина по-шанхайски
- также есть специальные новогодние коктейли по 690.
В кафе «Китайские сплетни» в фудмоле «Станция» на Крюковской площади в новогоднем меню:
- рис, говядина по-сычуаньски (595)
- лапша, цыпленок терияки (525)
- лапша, говядина унаги (625)
Специальное меню появилось в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве», который проходит до 9 февраля.
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