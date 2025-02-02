В кафе «Китайские сплетни» в фудмоле «Станция» на Крюковской площади в новогоднем меню:





рис, говядина по-сычуаньски (595)

лапша, цыпленок терияки (525)

лапша, говядина унаги (625)





Специальное меню появилось в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве», который проходит до 9 февраля.