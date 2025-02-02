Для него разработали и внедрили систему автоматического управления стрелками — трамвай самостоятельно определяет траекторию движения на маршруте, устанавливает статус стрелочного перевода и, если необходимо, принимает решение о переводе стрелок. Для этого пришлось оснастить стрелки специальным оборудованием системой обогрева для холодной погоды.



Для проезда таких «умных» стрелок не нужно участие водителя (который в беспилотном трамвае и не предусмотрен). Кроме того, трамвай быстрее проезжает такие стрелки. В будущем при подъезде к стрелочному переводу система будет определять номер маршрута и автоматически переводить стрелку в нужном направлении.



Не всё проходит гладко. Сообщают, что на днях беспилотный трамвай почему-то поломался и создал пробку из пяти других трамваем.



Между тем, к тестированию готовят второй беспилотный трамвай — в салоне оборудуют рабочее место для аналитиков, которые будут проверять работу радаров, лидаров и камер и тестировать другие функции трамвая. Второй трамвай пока ездит на тестовом полигоне.



Тестирование планируют закончить к концу года — после этого он поедет в полностью беспилотном режиме: на регулярных маршрутах, с пассажирами и без страхующего водителя в кабине.



