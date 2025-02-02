Казалось бы, это хорошая новость, но для косметического ремонта подъездов «Жилищник» продолжает использовать долгосохнущие «вонючие» эмали типа ПФ-115 или МА-15 — с таким невыносимым запахом, что люди теряют здоровье, а некоторые и вовсе переезжают на время ремонта в их подъезде.

По инструкции на эту краску, использовать её в помещениях можно только в случае обеспечения качественного сквозного проветривания. Однако добиться его в подъездах, где зачастую и окна-то не открываются, фактически невозможно. Кроме того, проветривание с открытием окон и дверей невозможно делать зимой, когда включено отопление.

В префектуре «Жилищнику» прямо запретили использовать такие краски зимой, но ему плевать на все запреты — организация продолжает закупать тонны вонючей дешёвой эмали, чтобы и в этом году травить зеленоградцев.

Попытки принудить «Жилищник» отказаться от использования вонючей краски пока не увенчались успехом, но мы не сдаемся. Если вы хотите следить за этой темой и при необходимости помочь в решении этой проблемы, вступайте в ветку «Отказ от вонючей краски» в нашем телеграм-чате «Сделаем Зеленоград снова зелёным» — там собираются люди, которым важно решение этой проблемы.