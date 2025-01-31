В ходе рейда по незаконной торговле в Андреевке проверили пять торговых площадок на наличие передвижных точек и незаконной деятельности.

В нестационарном кафе с шаурмой нашли продавца из Узбекистана — это нарушение. В декабре правительство РФ в очередной раз запретило иностранным гражданам заниматься розничной торговлей в нестационарных объектах, на рынках, вне магазинов, а также в аптеках.

Формально это сделано через установление на 2025 год квоты на привлечение иностранных работников по этим видам деятельности в размере 0% (постановление 1769 от 16.12.2024). В прошлые годы действовали такие же нулевые квоты, но об охоте на иностранных продавцов в палатках не сообщалось.

Зато в текущем году отменена квота для иностранцев, работающих на стройках Московской области.