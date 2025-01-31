Пока выполнен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для новостройки. Следующий этап — проектирование самого дома и получение разрешения на его строительство. Предельная площадь дома — 82,6 тысячи квадратных метров, сообщили в Москомархитектуре. Это еще больше, чем в строящейся многоэтажке на Заводской, 8 и перспективных на Заводской, 2 и улице 1 Мая.

Сроки строительства нового дома на Советской по планам 2020 года: июль 2026 — декабрь 2028. До того предстоит снести как минимум пятиэтажные 4 и 6 на Советской (возможно, и другие старые дома). Жителей переселят в дом 2 на Заводской (но его еще не начали строить). А кто из оставшихся в старых домах поедет в будущую новостройку на Советской, пока неизвестно.

В проекте реновации 19-го микрорайона на Советской улице запланировано строительство еще одного многоэтажного дома — на месте дома 1 на улице Ленина, Советской, 2 и 1 Мая, 2 — фактически будущего ближайшего к станции Крюково.

Это жилая застройка, а программа реновации подразумевает также строительство социальных объектов, и дорог. В 19-м микрорайоне предстоит еще построить детскую поликлинику, школу, детский сад, торговый центр, магазины, кафе, паркинги на Заводской улице, реконструировать саму улицу и местные проезды.