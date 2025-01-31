Вакцинацию проводит зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула. Прививочная кампания начинается в январе после праздников и продолжится до середины октября.

Вот расписание на февраль — найдите ближайший корпус:

корпус 107Б — 11 февраля, 15-17 часов

корпус 233 — 24 февраля, 15-17 часов

корпус 351 — 06 февраля, 15-17 часов

корпус 410 — 12 февраля, 15-17 часов

корпус 514А — 13 февраля, 15-17 часов

корпус 839 — 5 февраля, 15-17 часов

корпус 919 — 9 февраля, 12-14 часов

корпус 919 — 26 февраля, 15-17 часов

корпус 1004 — 4 февраля, 15-17 часов

корпус 1004 — 16 февраля, 12-14 часов

корпус 1137 — 2 февраля, 12-14 часов

корпус 1206А — 8 февраля, 12-14 часов

корпус 1206А — 15 февраля, 12-14 часов

корпус 1431 — 1 февраля, 12-14 часов.

Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).

Справки по телефону зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) +7-499-735-09-73.