Вакцинацию проводит зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула. Прививочная кампания начинается в январе после праздников и продолжится до середины октября.
Вот расписание на февраль — найдите ближайший корпус:
- корпус 107Б — 11 февраля, 15-17 часов
- корпус 233 — 24 февраля, 15-17 часов
- корпус 351 — 06 февраля, 15-17 часов
- корпус 410 — 12 февраля, 15-17 часов
- корпус 514А — 13 февраля, 15-17 часов
- корпус 839 — 5 февраля, 15-17 часов
- корпус 919 — 9 февраля, 12-14 часов
- корпус 919 — 26 февраля, 15-17 часов
- корпус 1004 — 4 февраля, 15-17 часов
- корпус 1004 — 16 февраля, 12-14 часов
- корпус 1137 — 2 февраля, 12-14 часов
- корпус 1206А — 8 февраля, 12-14 часов
- корпус 1206А — 15 февраля, 12-14 часов
- корпус 1431 — 1 февраля, 12-14 часов.
Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).
Справки по телефону зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) +7-499-735-09-73.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай Новости
Куски асфальта с недавно залатанной ямы вылетели, а потом были заботливо сложены обратно. Все потому что асфальт укладывали в лужу Новости
Жители затопленного канализацией Голубого пожаловались в Следственный комитет. Администрация тут же пообещала заменить насосы Новости
Программа check-up за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 — до конца января действует программа скидок Реклама
Детский развивающий центр «Талант клуб» приглашает на индивидуальные и групповые логопедические занятия Реклама
Кормушку по мотивам мультфильма и сказки про птичку Тари, которая чистила зубы крокодилу, сделал житель Зеленограда Жизнь
Ресторан грузинской кухни в «Зеленопарке» опроверг обвинения в антисанитарии, опубликованные в популярном телеграм-канале Новости
Бывало у вас так, что какая-то проблема в городе, районе или во дворе портит вам жизнь, но как подступиться к её решению, вы не знаете. Или уже пробовали добиться изменений, но ничего не получилось? Новости