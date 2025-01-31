Всего в ЖК «1-й Ленинградский» шесть корпусов разной этажности — их построили меньше, чем за четыре года. Сейчас рядом с ними заканчивают строительство детского сада.

Хотя ЖК находится в семи километрах от МКАДа, это территория Москвы (Северный округ, Молжаниновский район) — у его жителей будет московская регистрация, как и у зеленоградцев.