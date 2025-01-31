Завершено строительство первой очереди домов ЖК «1-й Ленинградский» в районе Молжаниново. Застройщик ФСК получил разрешение на ввод в эксплуатацию последнего корпуса.
Это 15-этажный жилой дом на 507 квартир по адресу Ленинградское шоссе, дом 228, корпус 1. На первых этажах — коммерческие площади, есть более 250 кладовых, на входе колясочные, зоны для мытья лап домашних питомцев, санузлы. Территория вокруг дома благоустроена и озеленена.
Всего в ЖК «1-й Ленинградский» шесть корпусов разной этажности — их построили меньше, чем за четыре года. Сейчас рядом с ними заканчивают строительство детского сада.
Хотя ЖК находится в семи километрах от МКАДа, это территория Москвы (Северный округ, Молжаниновский район) — у его жителей будет московская регистрация, как и у зеленоградцев.