Авария произошло в пятницу утром на Ленинградском шоссе, на повороте в Подрезково. Грузовик лежит на боку, одна легковая машина частично находится под ним.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте ДТП, ДПС, пожарные, скорая.