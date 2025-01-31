Авария произошло в пятницу утром на Ленинградском шоссе, на повороте в Подрезково. Грузовик лежит на боку, одна легковая машина частично находится под ним.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте ДТП, ДПС, пожарные, скорая.
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