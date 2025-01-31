Вот места сбора и имена представителей управ. Маршруты — на схемах:
- район Матушкино (1,2,4 микрорайоны): от корпуса 401 (Анастасия Тараскина)
- район Савёлки (3,5,6,7 микрорайоны): от «Азбуки вкуса» (Игорь Костин)
- район Старое Крюково (8,9 микрорайоны): от корпуса 812 (Василий Харпак)
- район Силино (10,11,12 микрорайоны): от корпуса 1118 (Наталия Гусева)
- район Крюково (14-23 микрорайоны): от корпуса 2038 (Андрей Журавлев)
1 февраля, начало в 10:00.
Такие встречи теперь проводят каждую субботу. Присылайте в свою управу предложения по маршруту следующих обходов.
Организация этих встреч постепенно улучшается — например, все управы (кроме Силино) опубликовали маршруты в четверг, а не в пятницу, хотя лучше делать это ещё раньше, а управе Силино исправиться.
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