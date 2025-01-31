Вот места сбора и имена представителей управ. Маршруты — на схемах:

район Матушкино ( 1,2,4 микрорайоны ): от корпуса 401 (Анастасия Тараскина)

): от корпуса 401 (Анастасия Тараскина) район Савёлки ( 3,5,6,7 микрорайоны ): от «Азбуки вкуса» (Игорь Костин)

): от «Азбуки вкуса» (Игорь Костин) район Старое Крюково ( 8,9 микрорайоны ): от корпуса 812 (Василий Харпак)

): от корпуса 812 (Василий Харпак) район Силино ( 10,11,12 микрорайоны ): от корпуса 1118 (Наталия Гусева)

): от корпуса 1118 (Наталия Гусева) район Крюково (14-23 микрорайоны): от корпуса 2038 (Андрей Журавлев)

1 февраля, начало в 10:00.

Такие встречи теперь проводят каждую субботу. Присылайте в свою управу предложения по маршруту следующих обходов.

Организация этих встреч постепенно улучшается — например, все управы (кроме Силино) опубликовали маршруты в четверг, а не в пятницу, хотя лучше делать это ещё раньше, а управе Силино исправиться.