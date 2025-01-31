Следственный комитет задержал двух местных жителей, 42 и 39 лет, по подозрению «в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование медицинского работника» (часть 2 статья 213 УК).

«Предварительно установлено, что 28 января подозреваемые, находясь у подъезда жилого дома беспричинно напали на фельдшера скорой медицинской помощи и избили его, причинив множественные телесные повреждения».

Сразу после нападения в областной станции скорой помощи рассказали, что нападение совершили родственники пациентки, когда её транспортировали в автомобиль «скорой», чтобы отвезти в больницу. Пострадал фельдшер бригады Сергей К. Напавшие имели признаки опьянения.

Однако в чате Андреевки высказывали другие версии происшествия:

«Во-первых, медики приехали и 30 минут никакой помощи не оказывали, стояли и болтали, их начали снимать на камеру и врач-женщина начала хамить и грубо разговаривать, потом тот самый [пострадавший] врач первый ударил мужчину, который снимал на камеру. Потом скорая стояла ещё 20 минут без движения», — утверждает Екатерина и добавляет есть свидетели и видеосъемка, которую передадут в полицию.

Эту версию подтверждает Татьяна, которая наблюдала с балкона. Она добавляет, что конфликт возник из-за того, что врач-женщина была недовольно, что их снимают на камеру и просят побыстрее начать оказывать помощь. В итоге фельшер первым нанёс удар, выбил из рук телефон — произошла потасовка. После чего сотрудники скорой помощи ещё минут 20 ругались и кричали, «а бедная больная ждала в карете скорой помощи»