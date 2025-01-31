«Корпус 1519, подъезд 7 — льёт вода по лестнице, лифтовая шахта затоплена, в электрощитках треск, вода льется с потолков», писали вчера жители «Жилищнику».

Аварию на 14-м этаже устраняли около двух часов: «только заварили, кто-то из слесарей врубил воду и снова — нате вам водопад», написал в чате район один из жителей.

После потопа отключили лифты и сколько их будут чинить, неизвестно. В диспетчерской жителю ответили: «пока не просохнет электроника лифтов». Он вспоминает, что в прошлые аварии высыхало около трёх дней, причем было лето.

Да, это уже не первая подобная авария, когда затапливает весь подъезд. Один из жителей вспоминает, что аварии на 7 и 11 этажах происходили с периодичностью в год.

Он потребовал произвести замену пожарного гидранта во всем подъезде. «Жилищник» оперативно ответил, осмотрели гидранты с 1 по 14 этаж и устранили все недостатки (то есть — недостатки были). А капитальный ремонт пожарного водопровода запланирован в этом доме только на 2039-2041 год.