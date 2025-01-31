Кофейня открылась в помещении Музея Зеленограда (корпус 360) меньше года назад, в конца февраля. Здесь было какао, кофе, чай, молочные коктейли, сок и свежие круассаны. Будет ли на этом месте другая кофейня, в музее пока не знают. Телефон кофейни оказался недоступен, поэтому причина закрытия неизвестна.
Pine — эта молодая сесть кофеен. В Зеленограде Pine ещё работает в Культурном центре «Зеленоград» (ДК на Центральной площади), в «Зеленопарке» и Голубом. На Яндексе у них оценка 4,9 — посетители хвалят их за вкусные напитки, уютную атмосферу, разнообразие десертов.
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