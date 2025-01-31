«Площадка „Алабушево“ особой экономической зоны „Технополис Москва“ активно развивается. Сейчас рассматривается возможность строительства многофункционального центра, в котором могли бы разместиться объекты, которые сделали бы работу на площадке более комфортной и позволили бы жителям, живущим в непосредственной близости к площадке, получать качественные услуги» , — так администрация «Технополиса анонсирует опрос о необходимых объектах.

В частности, предлагают, нужен ли детский досуговый центр, медицинский центр, СПА-центр, салон красоты, продуктовый магазин, торговый центр, ресторан. Вы тоже можете пройти опрос здесь.

Впрочем, заявление про объекты, доступные для местных жителей, пока вызывает вопросы: на территории площадки действует пропускной режим для автомобилей и людей. Проблема и доехать до площадки — автобусы ходят нечасто, а МЦД-3 не доходит до станции Алабушево.