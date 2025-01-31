Роспотребнадзор проверил 195 образцов икры и обнаружил, что 34 не отвечали установленным требованиям. В качестве санкций Роспотребнадзор бракует продукцию, объявляет продавцам предостережения, выдает рекомендации, прекращает действие деклараций о соответствии и сообщает в регионы, где находятся производители бракованной икры.
Когда именно проводились проверки, ведомство не уточняет. Хочется надеяться, до Нового года, когда спрос на икру возрастает.
В Роспотребнадзоре напоминают, что с апреля стала обязательной маркировка икры. Каждая упаковка икры должна иметь код, по которому в системе «Честный знак» можно проверить подлинность продукта и узнать место и дату производства, срок годности и движение товара от производителя к магазину.
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