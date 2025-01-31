Из этих оповещений родственники пациента, находящегося в реанимации, могут узнать о его состоянии. В сообщении содержится информация об основных показателях (температура, пульс, артериальное давление, сатурация, частота сердечных сокращений и дыхание), а также отмечено, находится ли пациент в сознании, подключен ли к аппарату искусственной вентиляции легких, и оценивается динамика выздоровления.



Сообщение о факте поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии приходит автоматически на номер, который пациент указал при госпитализации. Для подключения сервиса смс-информирования родственнику необходимо обратиться к врачу реанимационного отделения. После подключения родственники будут получать смс ежедневно утром, пока пациента не переведут в другое отделение или выпишут.



Родственники могут и прийти в реанимацию — порядок посещения регулируется правилами, установленными приказом главврача больницы. В зеленоградской больнице эти правила почему-то гораздо строже, чем рекомендации Минздрава. Например, в приказе Минздрава:

нет запрета на посещения в первые сутки после попадания в реанимацию (а в зеленоградской больнице есть);

нет ограничения по времени посещения (в зеленоградской больнице — 10 минут);

возрастное ограничение с 14 лет (в зеленоградской больнице — с 18);

могут прийти одновременно два посетителя (в зеленоградской больнице — по одному).