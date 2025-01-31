Школу в Ржавках недавно капитально отремонтировали, но в актовом зале заменили только кресла — предлагают купить акустическую систему стоимостью около 200 тысяч рублей. Это тем более важно, что в поселке нет других социальных объектов и школа является местом не только для детских мероприятий. Голосовать

Универсальная спортивная площадка (20х40 метров) будет включать в себя поле для мини-футбола, стойки для волейбола/бадминтона и баскетбола, а также комплекс для воркаута. Стоимость проекта около 8,4 млн рублей. Голосовать



Голосование проходит в рамках так называемого «инициативного бюджетирования» — возможности реализовать проект, предложенный жителями, за счет средств различных финансовых источников. Один процент от суммы должны собрать сами жители.



Голосование продлится до 9 февраля. Нужно авторизоваться через портал «Госуслуг», проголосовать даёт также жителям Москвы.