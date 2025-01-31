Ледяные глыбы свалили прямо на кусты, в результате кусты сломали. Что за вредительство?" , — пожаловался на портал «Наш город» житель 8-го микрорайона. «Жилищник» убрал лёд, а про кусты ответил, что проверит весной — выжили они или нет. В 23-м микрорайоне при чистке снега повредили кору дерева. «Жилищник» обработал разлом.

Подобные проблемы не первый год происходят по всему городу. «Жилищник» всегда сообщает, что провёл «с ответственными сотрудниками разъяснительную беседу о недопустимости подобных нарушений».