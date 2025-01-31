Депутаты Мосгордумы внесли изменения в московский кодекс об административных нарушениях — теперь штраф за неоплаченную парковку автомобилей, зарегистрированных на организации, составляет 50 тысяч рублей (для обычных людей по-прежнему — пять тысяч).



Оказывается, почти пятая часть подобных штрафов приходится на корпоративные автомобили, в основном из таксомоторных и логистических компаний. И доля таких штрафов постоянно растёт, рассказали в Мосгордуме и добавили, что иногда выгодней оплачивать штраф, а не дорогую парковку за несколько часов.



Впрочем, некоторые автомобили регистрируют на несуществующие юридические лица. Это создаст проблемы при применении закона, с которой, по словам одного из депутатов, ещё надо разобраться.



Другой депутат высказал опасение, что штрафы могут затронуть и физлиц — если такой водитель взял в аренду автомобиль, принадлежащий юрлицу и забыл оплатить парковку, то затем компания выставит ему 50-тысячный штраф. Но это ему ответили, что невнимательность не освобождает от ответственности.



Депутаты отметили, что цель закона не пополнить бюджет, а снизить количество случаев неоплаты и увеличить оборачиваемость парковки. В мэрии считают, что одним парковочным местом в течение дня должны воспользоваться по очереди как минимум семь машин.