Поезд оформлен в красном цвете, традиционном для китайской культуры. Он символизирует счастье, радость, удачу и процветание. На внешней части вагонов разместили символ наступившего года — змею — и китайского дракона, который олицетворяет доброе начало, а внутри поезда — фотографии празднования Нового года в Китае.