Сегодня днем они три часа убирали вытаявший из снега мусор в 16-м микрорайоне. В итоге собрали 15 кг мусора.

Один из самых распространенных видов — окурки: «Те, кто бросает окурки, явно не осознают последствия своих действий. Мы считаем, что такие поступки очень эгоистичны. Мало того, что эти люди не готовы или не способны заботиться о своем здоровье, при этом они ещё и наносят вред здоровью окружающих», — говорят участники уборки.

Следующую уборку они планируют провести через месяц и надеются, что к ним присоединяться ещё люди. Для объявлений они создали в телеграме канал «ЭкоЗелек».