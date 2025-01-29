Специалист ледозаливочного комбайна пообещал, что для катка с искусственным льдом установившаяся плюсовая температура неопасна, если следить за состоянием покрытия и каждый технический перерыв его восстанавливать.
Принцип работы ледозаливочных машин такой: — срезать тонкий поврежденный слой льда (до 1 мм), собрать и транспортировать срезанную ледяную крошку в бункер — промыть лед и заполнить водой глубокие царапины от коньков — восстановить срезанный лёд с помощью равномерной заливки.
Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00 (технические перерывы с 14 до 15 и с 18 до 19). Вход свободный. Есть прокат и заточка коньков.
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