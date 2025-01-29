Эксперимент заключался в том, что при занятиях акцент делался на специфические особенности согласно типологии и выносливости в воде, упражнения подбирались согласно типу студента. Время, отведённое на каждый вид упражнений, зависело от типа телосложения студента; добавились упражнения на специфические координационные способности.

В итоге студенты экспериментальной группы показали лучший средний результат, чем студенты контрольной группы, которые занимались все по одной традиционной методике.

Сложился интересный коллектив авторов исследования — работу провели совместно сотрудники кафедры физвоспитания и института физики и прикладной математики, которые обрабатывали данные, рассказал старший преподаватель кафедры физвоспитания Сергей Сироткин на проходящей в МИЭТе конференции «Методики и практики обучения в высшей школе».