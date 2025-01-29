Акция «Блокадный хлеб» проходит по всей стране и призвана напомнить о подвиге ленинградцев, которые, несмотря на голод, смогли отстоять свой город, говорят организаторы. «Блокадный хлеб» — это символ стойкости и мужества, представляющий собой кусочек хлеба весом 125 граммов, который был минимальной нормой выдачи в Ленинграде в самые тяжелые времена блокады зимой 1941-1942 годов.

Хлебные карточки появились ещё до начала блокады: в июле 1941 года норма составляла 800 грамм хлеба, в сентябре была снижена: рабочим и инженерно-техническим работникам — по 600 грамм, служащим — 400, детям и иждивенцам — 300. Всего было пять снижений нормы — последняя, в декабре 1941 года, привела к резкому росту смертности от голода — за месяц умерло около 50 тысяч человек. Тогда рабочим выдавали 250 грамм хлеба, остальным — 125.