После вчерашней публикации о ребенке, который поскользнулся и упал на торчащий из земли штырь, в редакцию «Зеленоград.ру» обратились из полиции за уточнениями и сказали, что этим случаем заинтересовались в прокуратуре.

И хотя «Жилищник» оперативно вытащил тот штырь, на который упал ребенок, рядом нашли ещё (на втором фото):

«На углу школы возле корпуса 1466 такие же штыри вбиты», «Только что в четырёх метрах от выкопанного штырька», написали местные жители в чате района. И добавляют, что арматуру эту вбили ещё летом, когда разгружали стройматериалы для ремонта школы: «Приехал уазик зеленый, вбили штыри, натянули ленточки для зоны разгрузки, потом уехал и оставил».