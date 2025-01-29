После вчерашней публикации о ребенке, который поскользнулся и упал на торчащий из земли штырь, в редакцию «Зеленоград.ру» обратились из полиции за уточнениями и сказали, что этим случаем заинтересовались в прокуратуре.
И хотя «Жилищник» оперативно вытащил тот штырь, на который упал ребенок, рядом нашли ещё (на втором фото):
«На углу школы возле корпуса 1466 такие же штыри вбиты», «Только что в четырёх метрах от выкопанного штырька», написали местные жители в чате района. И добавляют, что арматуру эту вбили ещё летом, когда разгружали стройматериалы для ремонта школы: «Приехал уазик зеленый, вбили штыри, натянули ленточки для зоны разгрузки, потом уехал и оставил».
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