Нападение совершили родственники пациентки, когда её транспортировали в автомобиль «скорой», чтобы отвезти в больницу. Пострадал фельдшер бригады Сергей К. Напавшие имели признаки опьянения, рассказали в Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Несмотря на полученные фельдшером травмы, пациентку доставили в больницу, а пострадавший фельдшер проходит осмотр у врача-хирурга. О нападении сообщили в полицию, идёт проверка.

«С начала года это уже третье нападение на медиков Московской областной станции скорой медицинской помощи при исполнении своих обязанностей. Мы переживаем за коллег, будем всемерно помогать и поддерживать», сказал главный врач Подмосковной скорой помощи Константин Маслов и добавил, что медики застрахованы.