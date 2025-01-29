Нападение совершили родственники пациентки, когда её транспортировали в автомобиль «скорой», чтобы отвезти в больницу. Пострадал фельдшер бригады Сергей К. Напавшие имели признаки опьянения, рассказали в Московской областной станции скорой медицинской помощи.
Несмотря на полученные фельдшером травмы, пациентку доставили в больницу, а пострадавший фельдшер проходит осмотр у врача-хирурга. О нападении сообщили в полицию, идёт проверка.
«С начала года это уже третье нападение на медиков Московской областной станции скорой медицинской помощи при исполнении своих обязанностей. Мы переживаем за коллег, будем всемерно помогать и поддерживать», сказал главный врач Подмосковной скорой помощи Константин Маслов и добавил, что медики застрахованы.
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