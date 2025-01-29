Застройщик — группа компания «ПИК» — всё ещё утверждает, что открытие школы запланировано на третий квартал 2025 года, то есть теоретически можно успеть к началу учебного года. Однако, похоже, надежд на это всё меньше.

Такое впечатление вынесли местные жители после разговора с главой управы на еженедельном обходе территории и рассказали в чате района. В управе уже и раньше допускали, что школу будут строить и вводить в эксплуатацию до конца 2025 года.

А вот с детсадом в 22-микрорайоне, похоже, дела обстоят лучше. По данным префектуры, сейчас там идет устранение недоделок, выявленных инспекторами в ходе первичной проверки. По завершении этих работ, в феврале, застройщик предъявит детский сад на повторную приемку — есть шанс, что детсад заработает даже весной-летом. Школа и детсад войдут в состав школы 1150.