За прошедший год в Зеленограде открылось 164 магазина, но закрылось больше. И хотя основной прирост закрытий магазинов дала ликвидация ТЦ «Арбатский», в префектуре считают, что закрытию магазинов способствует развитие интернет-торговли.

Продолжают открываться пункты выдачи заказов различных маркетплейсов и постаматы. За два последних года их открылось 170 — больше, чем за предыдущие семь лет (142).

Больше становится и общепита: в прошлом году на 55 закрытых кафе и ресторанов пришлось 69 новых. Также выросло число предприятий бытового обслуживания: закрылось 71 предприятие, а открылось — 91. В основном это организации, работающие в индустрии красоты, но есть также мастерские по ремонту бытовой и электронной техники, часов, обуви, одежды, фотосалоны.



