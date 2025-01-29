Однако, вероятно, причина не только во временном отсутствии врачей по болезни, но и в наличии вакансий некоторых специалистов. Например, прямо сейчас в интернете опубликованы две вакансии оториноларингологов (зарплата 96-140 тысяч до вычета налогов), травматолога-ортопеда (110-130), врача функциональной диагностики (110-130).

На двери одного из филиалов в начале января перечень вакансий был больше и включал в себя офтальмолога и кардиолога, а также участкового педиатра (в конце января главврач утверждает, что укомплектованность педиатрами 100%). Такой же список вакансий на сайте поликлиники.

Нехватка офтальмолога особенно важна с учетом того, что заболевания глаз у зеленоградских детей находятся на втором месте после ОРВИ. Впрочем, записаться к детскому офтальмологу на приём вполне возможно — на момент публикации есть несколько окон на завтра и послезавтра, и много — начиная со следующей недели. Главврач Учелькина говорит, что доступность медпомощи врачами-специалистами увеличивается из года в года — за 2024 год она выросла на 1,2%.

Всего за прошедший год в зеленоградских детских поликлиниках было 835 тысяч посещений, из них по болезни 56%, остальные приходили для профилактики.

В Зеленограде только 44% абсолютно здоровых детей (первая группа здоровья), у 46% есть определенные функциональные отклонения (например, дефицит или избыток веса, частые и затяжные ОРВИ, физические недостатки или последствия травм и операций при сохранении функций органов — вторая группа здоровья), у 7,5% детей есть хронические заболевания (третья группа), и 2,5% детей-инвалидов (четвертая и пятая группы здоровья).