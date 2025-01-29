На жалобу ответил директор «Жилищника» Адсалам Дудуров. Он подтвердил наличие опасно выступающих элементов во дворе, сообщил что арматуру убрали, а потом добавил, что участок двора, где торчала арматура является газоном и «передвижение по указанному участку территории не предусмотрено».

Жалкая и нелепая попытка оправдаться — будто можно безнаказанно усеять все газоны опасными предметами.

Во-первых, ходить по газонам можно — административная ответственность есть не за хождение по газонам, а за их порчу.

Во-вторых, и в главных, на самом деле этот «газон» — тропинка, по который ежедневно ходят десятки людей, потому что им так удобно, а чиновники за много лет не соизволили её заасфальтировать. Полоса льда, на которой поскользнулся ребёнок, осталась на этом «газоне» именно потому, что люди утрамбовали там снег и он тает медленней, чем на остальном газоне.

Итак, следите за руками:

сначала чиновники и коммунальщики проектируют сеть дорожек так, что ходить по ним неудобно и люди протаптывают тропинки

потом не занимаются асфальтированием этих тропинок

затем забывают на них арматуру

а когда люди падают на обледеневших тропинках и напарываются на арматуру, обвиняют этих людей, что не там ходили.

Выясним, ответит ли кто-то за эту халатность и вернемся с ответом.