«Я сегодня могли лишиться дочери — она шла по гололёду и упала грудью на торчащий штырь! Пришлось ехать в травмпункт, ребенку сложно дышать и сильные боли в области груди. Страшно представить, что будет если упасть на этот штырь головой», — написала в понедельник утром на портал «Наш город» Екатерина.
Кусок арматуры выступает на несколько сантиметров из ледяной корки напротив 6-го подъезда корпуса 1471. Вокруг арматуры обмотана сигнальная лента.
На жалобу ответил директор «Жилищника» Адсалам Дудуров. Он подтвердил наличие опасно выступающих элементов во дворе, сообщил что арматуру убрали, а потом добавил, что участок двора, где торчала арматура является газоном и «передвижение по указанному участку территории не предусмотрено».
Жалкая и нелепая попытка оправдаться — будто можно безнаказанно усеять все газоны опасными предметами.
Во-первых, ходить по газонам можно — административная ответственность есть не за хождение по газонам, а за их порчу.
Во-вторых, и в главных, на самом деле этот «газон» — тропинка, по который ежедневно ходят десятки людей, потому что им так удобно, а чиновники за много лет не соизволили её заасфальтировать. Полоса льда, на которой поскользнулся ребёнок, осталась на этом «газоне» именно потому, что люди утрамбовали там снег и он тает медленней, чем на остальном газоне.
Итак, следите за руками:
- сначала чиновники и коммунальщики проектируют сеть дорожек так, что ходить по ним неудобно и люди протаптывают тропинки
- потом не занимаются асфальтированием этих тропинок
- затем забывают на них арматуру
- а когда люди падают на обледеневших тропинках и напарываются на арматуру, обвиняют этих людей, что не там ходили.
Выясним, ответит ли кто-то за эту халатность и вернемся с ответом.