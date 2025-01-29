Некапитальное здание высотой до двух этажей и площадью до пяти тысяч квадратных метров (это много) планируют расположить на земельном участке рядом с заправкой «Роснефть». Назначение здания — занятие физкультурой и спортом.
Торги на право размещения здание на участке по адресу Никольский проезд, земельный участок 537 инициировало государственное бюджетное учреждение «МосСпортОбъект». Начальная цена всего 12 тысяч рублей. Аукцион пройдет в начале марта.
Здание некапитальное, то есть размещается временно. По документам, срок размещения объекта — всего три года.
Сейчас на этом участке деревья. Предполагается ли их вырубка при размещении объекта, неизвестно. Теоретически возможно при размещении некапитального объекта получить порубочный билет, оплатив компенсационное озеленение. Как люди будут попадать на этот участок, тоже не очень понятно.