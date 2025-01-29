Торги на право размещения здание на участке по адресу Никольский проезд, земельный участок 537 инициировало государственное бюджетное учреждение «МосСпортОбъект». Начальная цена всего 12 тысяч рублей. Аукцион пройдет в начале марта.

Здание некапитальное, то есть размещается временно. По документам, срок размещения объекта — всего три года.