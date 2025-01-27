Прошедшее воскресенье удивило количеством людей на тающем льду:

«Там не только одинокие мужчины-рыбаки были, там еще были дети, один ребёнок катал туда-сюда по тающей огромной луже коробку со снастями, поближе к отцу. На льду уже видны трещины», — рассказала читательница «Зеленоград.ру» Татьяна, приславшая фотографии

Лед на водоемах столицы стремительно тает из-за оттепели, подтверждают в МЧС и предупреждает, что выходить на него сейчас крайне опасно. И если Школьное озеро патрулирует катер на воздушной подушке, то на городском пруду спасти вас будет некому.

Сегодня днем и ночью по прогнозу +4, положительную температуру обещают до воскресенья.