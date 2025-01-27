Автобус ехал по Панфиловскому проспекту в сторону Крюково в четверг около полудня. После остановки «Октябрьская» 61-летняя водитель автобуса резко затормозила, из-за этого в салоне автобуса упали пассажиры: двух пассажирок, 64 и 80 лет, в больницу отвезла скорая, ещё одна самостоятельно обратилась к врачам.

Что послужило причиной резкого торможения, в ГИБДД не сообщили. Возможно, автобус подрезала другая машина. При этом правила пользования общественным транспортом обязывают пассажира держаться за поручни во время движения, как раз, чтобы не получить травмы.

Ещё один пассажир автобуса пострадал в ДТП в прошлый понедельник. Автобус ехал по улице Логвиненко в сторону Андреевки и возле корпуса 1460 столкнулся с легковым автомобилем, который ехал в том же направлении. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, она самостоятельно обратилась в травмпункт.