На улице уже несколько дней плюсовая температура, снега на дорогах нет, но по ним продолжает ездить уборочная техника: тракторы, грейдеры, снегопогрузчики, самосвалы. Что происходит?

«Это снимают локальную наледь из лотков», — объяснили «Зеленоград.ру» в префектуре, имея в виду лёд, скопившийся между краем дороги и бордюром.

Жители подтверждают, что вдоль бордюров, действительно, есть ледяные отвалы, но при этом автор одного из видео утверждает, что техника едет с поднятым ковшом.