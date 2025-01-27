На улице уже несколько дней плюсовая температура, снега на дорогах нет, но по ним продолжает ездить уборочная техника: тракторы, грейдеры, снегопогрузчики, самосвалы. Что происходит?
«Это снимают локальную наледь из лотков», — объяснили «Зеленоград.ру» в префектуре, имея в виду лёд, скопившийся между краем дороги и бордюром.
Жители подтверждают, что вдоль бордюров, действительно, есть ледяные отвалы, но при этом автор одного из видео утверждает, что техника едет с поднятым ковшом.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Куски асфальта с недавно залатанной ямы вылетели, а потом были заботливо сложены обратно. Все потому что асфальт укладывали в лужу Новости
Более двухсот зеленоградских компаний участвуют в конкурсе на лучшее зимнее оформление фасадов и витрин Новости
Енота с ожирением привезли в зеленоградскую ветклинику — даже к врачу он пришёл с коробочкой для перекуса Новости
Программа check-up за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 — до конца января действует программа скидок Реклама
Кормушку по мотивам мультфильма и сказки про птичку Тари, которая чистила зубы крокодилу, сделал житель Зеленограда Жизнь
Чиновники снова обсудят проблему перекрытия въезда в Зеленоград из-за парковки «Азбуки вкуса». Пока все предложения они отвергали Новости
Ресторан грузинской кухни в «Зеленопарке» опроверг обвинения в антисанитарии, опубликованные в популярном телеграм-канале Новости
Массовое ДТП произошло ночью на улице Логвиненко со стороны 14-го микрорайона. Одна машина опрокинулась, пассажира доставали через багажник Новости
Без воды, света и отопления остались на выходных жители ЖК «Андреевская Ривьера 2» из-за поломки ничейной канализации Новости
Зеленоградские спортсмены заняли призовые места на январских первенствах Москвы в лыжных гонках, легкой атлетике и борьбе Новости
Школа танцев «Альпака» продолжает набор девочек в группы 5-6 и 7-9 лет на чирлидинг: обучают всему с нуля! Реклама