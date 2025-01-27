«Смелость участников акции поощрялась сладким призом, — рассказали в школа. — Несмотря на то, что современные школьники не представляют свою повседневную жизнь без мобильных устройств, желающих остаться offline на целый день было очень много!»

В школе утверждают, что оставшись без смартфонов, ребята общались с друзьями, играли на переменах в подвижные и настольные игры, а в конце дня дети признались, что было необычно, но весело и интересно. Поверим школе на слово?