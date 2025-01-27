Сдать свои мобильные телефоны на весь день предложили ученикам в школе 853. Нет, это не жестокое нововведение, а разовая акция, которая прошла в корпусе 912 в рамках недели профилактики интернет-зависимости «Offline»
«Смелость участников акции поощрялась сладким призом, — рассказали в школа. — Несмотря на то, что современные школьники не представляют свою повседневную жизнь без мобильных устройств, желающих остаться offline на целый день было очень много!»
В школе утверждают, что оставшись без смартфонов, ребята общались с друзьями, играли на переменах в подвижные и настольные игры, а в конце дня дети признались, что было необычно, но весело и интересно. Поверим школе на слово?
По закону об образовании во всех школах уже действует запрет на использование телефонов во время уроков (как реализовывать этот запрет, решают в школе). Однако на переменах телефоном пользоваться не запрещено.