Теперь снег сошёл сам и вскрылась другая проблема — сотни окурков и прочий мусор возле входа в подземный пешеходный тоннель. Можно было бы обвинить людей, которые кидают окурки на асфальт, но для этого надо сначала поставить достаточное количеству урн в тех местах, где ими удобно пользоваться, а их нет. Люди не свиньи, они просто приспосабливаются к окружающей среде.



