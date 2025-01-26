«Паркинг очень проблемный, управляющая компания „Жилищник“ не выполняет заключённые договоры, сумма за услуги очень завышена, навязывают оплату за тепло, которого нет, а сумма больше, чем оплата за квартиру. Встречи с Жилищником и управой ни к чему не приводят», написал в редакцию «Зеленоград.ру» один из собственников Владимир.
Чтобы объединить всех собственников машиномест он создал телеграм-чат — вступайте в него, если у вас есть место в этом паркинге.
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